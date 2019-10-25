«Монако» подписал контракт с 17-летним вратарем молодежной сборной Бразилии

«Монако» на своем официальном сайте сообщил о заключении контракта с 17-летним вратарем молодежной сборной Бразилии Габриэлом Перейрой.

Отмечается, что соглашение с голкипером будет рассчитано до лета 2022 года. Перейра успел провести 18 матчей в составе национальных команд различного уровня.

??? L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Gabriel Pereira (17 ans). Le gardien de but italo-br?silien s'engage jusqu'en 2022.https://t.co/66cR8Y2FdW — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 24, 2019

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