«Монако» оформил трансфер 20-летнего вратаря «Легии»

Голкипер «Легии» Радослав Маецки перешел в «Монако». 20-летний поляк заключил контракт с французским клубом до 2024 года, однако нынешний сезон он завершит в «Легии», где будет уже выступать на правах аренды, информирует официальный сайт монегасков.

??? L'AS Monaco est heureux d'annoncer la signature de Radoslaw Majecki en provenance du Legia Varsovie.

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?? https://t.co/yMGzjWBjuc#WelcomeToMonaco ?? pic.twitter.com/1LnNX0jgMa — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) January 29, 2020

Отметим, что у трех из четырех нынешних вратарей «Монако» контракты истекают ближайшим летом. Это Даниель Субашич, Диего Бенальо и Сейду Си.