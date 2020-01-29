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«Монако» оформил трансфер 20-летнего вратаря «Легии»

16:09
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Голкипер «Легии» Радослав Маецки перешел в «Монако». 20-летний поляк заключил контракт с французским клубом до 2024 года, однако нынешний сезон он завершит в «Легии», где будет уже выступать на правах аренды, информирует официальный сайт монегасков.

Отметим, что у трех из четырех нынешних вратарей «Монако» контракты истекают ближайшим летом. Это Даниель Субашич, Диего Бенальо и Сейду Си.

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