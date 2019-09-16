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«Монако» обсудит будущее Жардима в команде в октябре

16 сентября 2019, 00:05
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«Монако» дома проиграл «Марселю» (3:4) в матче 5-го тура чемпионата Франции. Клуб, в котором выступает российский полузащитник Александр Головин пока занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Руководство «Монако» планирует обсудить судьбу главного тренера команда Леонарду Жардима. Решение о его будущем будет принято в октябре, когда наступит перерыв на матчи национальных сборных, сообщает France Football.

Напомним, что Жардим вернулся на пост главного тренера команды в январе 2019 года.

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