«Монако» обсудит будущее Жардима в команде в октябре

«Монако» дома проиграл «Марселю» (3:4) в матче 5-го тура чемпионата Франции. Клуб, в котором выступает российский полузащитник Александр Головин пока занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Руководство «Монако» планирует обсудить судьбу главного тренера команда Леонарду Жардима. Решение о его будущем будет принято в октябре, когда наступит перерыв на матчи национальных сборных, сообщает France Football.

Напомним, что Жардим вернулся на пост главного тренера команды в январе 2019 года.

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