"Монако" не собирается продавать Головина

"Монако" не намерен расставаться с полузащитником сборной России Александром Головиным. Хавбек стал футболистом монегасков в прошлом сезоне, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. Его контракт рассчитан на 5 сезонов.

- Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично, - цитирует ТАСС вице-президента "Монако" Олега Петрова. - В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача - выйти в Лигу чемпионов. Постараемся.

В сезоне-2018/19 Головин провел 35 матчей во всех турнирах, отметился 4 голами и 4 передачами.