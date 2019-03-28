"Монако" не планирует приглашать Моуринью

Руководство "Монако" не планирует увольнять Леонарду Жардима и приглашать на его место португальского тренера Жозе Моуринью.

– Эта информация (о возможном назначении Моуринью) не соответствует действительности. Главным тренером "Монако" будет Леонарду Жардим", – приводит слова собеседника РИА Новости.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Моуринью рассматривал вариант продолжения карьеры во Франции. Помимо работы в "Монако", 56-летний назывался как возможный сменщик Брюно Женезьо в "Лионе".

После 29 туров в чемпионате Франции "Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.