«Монако» купил у «Бордо» 20-летнего полузащитника

Полузащитник «Бордо» Орельен Тшуамени перешел в «Монако». С 20-летним французом подписан контракт до 2024 года.

По данным СМИ, «Монако» заплатил за хавбека около 17,5 миллиона евро. Также «Бордо» может получить 2,5 миллиона евро в качестве бонусов.

В текущем сезоне Тшуамени сыграл в 18 матчах во всех турнирах и сделал один результативный пас.