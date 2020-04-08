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«Монако» хочет сократить зарплаты некоторых игроков. В их числе и Головин

10:14
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Руководство «Монако» гамерено сократить зарплату некоторым футболистам из-за пандемии коронавируса. Клуб ведет переговоры с игроками и стороны уже практически пришли к согласию, сообщает L'Equipe.

Сокращение коснется тех игроков, у кого зарплата в месяц превышает 100 тысяч евро. Среди них и российский полузащитник Александр Головин. Оклад таких игроков будет урезан на 50 процентов.

В профсоюзе футболистов считают, что игроки команды должны согласиться на такие условия.

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