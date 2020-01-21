«Монако» Головина в 1/16 финала Кубка Франции победил клуб из пятой лиги

«Сен-Приве Сен-Илер» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции уступил «Монако» — 1:3. В составе хозяев, которые выступают в пятой по силе лиге страны, забил Антуан. У гостей дубль оформил Бальде Кейта, один гол на счету Виссама Бен Йеддера. Полузащитника сборной России Александра Головина заменили на 72-й минуте.

Действующим победителем турнира является «Ренн».

Кубок Франции

1/16 финала

«Сен-Приве Сен-Илер» — «Монако» — 1:3 (0:3)

Голы: Бальде, 11 (0:1). Бальде, 28 (0:2). Бен Йеддер, 36 (0:3). Антуан, 82 (1:3).

«Сен-Приве Сен-Илер»: Шатлен, Леруа (Да Сильва Мендонса, 56), Мутьяпуль, Обамбот (Эсмель, 56), Плиссон, Тамсир Пайе, Кимбембе, Н`Шо (Леметр, 75), Уаттара, Антуан, Сейду.

«Монако»: Леком, Агилар, Марипан, Бадиашиле, Жорже, Жил Диаш, Головин (Бакайоко, 72), Огюстен, Бен Йеддер (Боскилья, 61), Йоветич (Загре, 79), Бальде.

Предупреждение: Жорже, 85.

Судья: Шнайдер (Франция).

20 января. Орлеан. Стадион «Стад де ля Сурс».