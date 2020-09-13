«Монако» без Головина победил «Нант» и делит лидерство в лиге 1

«Монако» обыграл «Нант» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 2:1. Монегаски с 7 очками делят первое место в турнирной таблице.

Из-за травмы в матче не принял участие хавбек сборной России Александр Головин.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

«Монако» — «Нант» — 2:1 (1:0)

Голы: Диоп, 5 (1:0). Блас, 61 (1:1). Жеббель, 65 (2:1).

«Монако»: Маецки, Агилар, Балло-Туре, Бадиашиле, Дисаси, Фабрегас (Йоветич, 90), Тшуамени, Диоп, Бен Йеддер (Пеллегри, 78), Фолланд (Оньекуру, 62), Мартинш (Жеббель, 62).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Паллуа, Траоре, Жиротто, Туре (Менди, 61), Блас (Ндилу, 90), Чиривелья, Саймон, Коло Муани, Бамба (Эмон, 74).

Предупреждения: Диоп, 7. Туре, 9. Тшуамени, 11. Жеббель, 68.

Судья: Тюрпен.

13 сентября. Монако. Стадион «Луи II».