"Монако" без Головина и в меньшинстве разгромно проиграл "Лиону" в матче первого тура чемпионата Франции

В первом матче чемпионата Франции сезона-2019/20 "Монако" дома разгромно проиграл "Лиону" – 0:3. Уже на 5-й минуте счет открыл форвард гостей Мусса Дембеле. На 30-й минуте Сеск Фабрегас получил красную карточку. Еще до окончания первого тайма Мемфис Депай нанес удар из-за пределов штрафной, который не смог отразить голкипер монегасков Бенжамен Леком. Точку в игре на 80-й минуте поставил Люка Тузар.

Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации. Напомним, в прошлом сезоне 23-летний хавбек был отстранен на одну игру на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

Во 2-м туре "Лион" примет "Анже", а "Монако" сыграет на выезде с "Метцом".

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

"Монако" - "Лион" - 0:3 (0:2)

Голы: Дембеле, 5 (0:1). Депай, 36 (0:2). Тузар, 80 (0:3).

"Монако": Леком, Агилар, Панзо, Глик, Балло-Туре, Фабрегас, Жемерсон, Хенрикс (А.Траоре, 74), Рони Лопеш (Силла, 81), Мартинш, Фостер (Бошилья, 46).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне (Тете, 86), Тиагу Мендес, Тузар, Ауар (Жан Лукас, 77), Депай, Дембеле, Б.Траоре (Корне, 83).

Предупреждения: Ауар, 33. Балло-Туре, 54. Дюбуа, 63.

Удаление: Фабрегас, 30.

Судья: Бюке (Франция).

9 августа. Монако. Стадион "Луи II".

Монако – Лион

Все о чемпионате Франции – здесь