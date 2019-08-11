"Метц" сыграл вничью со "Страсбуром" после возвращения в лигу 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Метцем" – 1:1. Последний, напомним, вернулся в лигу 1 в нынешнем сезоне, выиграв лигу 2.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

"Страсбур" – "Метц" – 1:1 (1:0)

Голы: Томассон, 21 (1:0). Диалло, 47 (1:1).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Мартен, Томассон, Льенар, Ю.Фофана (Беллегард, 20. Да Кошта, 76), Айорк (Зохи, 87).

"Метц": Укиджа, Сунзу, Сентонз, Делен, Коад (Ангбан, 89), Н`Дорам, Майга, М.Фофана, Нгюетт (Гакпа, 76), Диалло, Булая (Ньян, 76).

Предупреждение: Делен, 15.

Судья: Готье (Франция).

11 августа. Страсбург. Стадион "ла Мено".