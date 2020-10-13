«Метц» спустя 23 месяца вернул на пост тренера Антонетти

«Метц» объявил о возвращении на пост главного тренера Фредерика Антонетти. Как отмечает пресс-служба, 23 месяца назад специалист покинул должность по личным причинам, а затем стал генеральным директором клуба. Со вторника, 13 октября, он опять приступит к работе тренером.

Напомним, в мае 2018 года Антонетти возглавил «Метц» и по итогам сезона вернул команду в высший дивизион. Затем ему пришлось оставить свой пост, чтобы вернуться на Корсику ради ухода за больной женой. Через некоторое время специалисту предложили должность генерального директора клуба, на которой он работал удаленно. Жена Антонетти в июле этого года умерла.