Менье хочет остаться в «ПСЖ», несмотря на интерес «Тоттенхэма», «Боруссии» и «Интера»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье признался, что его цель — выступать за парижский клуб. Ранее появилась информация, что бельгийца, у которого в конце сезона заканчивается контракт, хотят заполучить «Тоттенхэм», «Интер» и дортмундская «Боруссия».

— Игрок, который вскоре станет свободным агентом, игрок международного уровня, который выступает в топ-клубе, и которому 28 лет, не может быть плохим приобретением, даже если у меня будет гангрена и придется ампутировать ногу, — цитирует Le Parisien Менье. — Клубам нечего терять в плане инвестиций, и я думаю, они это знают. Все, что говорят обо мне в социальных сетях о Дортмунде, я не понимаю. Видел так много статей, связывающих меня с «Тоттенхэмом» и «Интером»... Не понимаю этого. Моя главная цель по-прежнему — оставаться в «ПСЖ».