Мбаппе считает, что будущее "ПСЖ" зависит от решения Неймара

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе прокомментировал разгромную победу над "Нимом" (3:0) в стартовом туре чемпионата Франции. На счету форварда гол и результативная передача.

– У меня была судорога, но все в порядке, ничего страшного. Мы становимся сильнее. Хорошо подготовились к тому, чтобы сразу вкатиться в сезон, потому что впереди важные матчи. Постараемся быть конкурентоспособными. Но не будем лгать друг другу. Следим за тем, что произойдет. Это зависит от ситуации с Неймаром. Без него будет не то же самое.

Голевая передача? Товарищи по команде дают мне много пасов, и я должен возвращать их.

ПСЖ – Ним

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