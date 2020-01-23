Мбаппе рукой забил в полуфинале Кубка лиги

Курьезный момент произошел в матче 1/2 финала Кубка лиги «Реймс» — «ПСЖ» (0:3). В одном из эпизодов нападающий парижан Кильян Мбаппе в чужой вратарской упал после контакта с вратарем, но в падении рукой отправил мяч в ворота соперника. Тем не менее, за несколько секунд до этого был зафиксирован офсайд у француза.