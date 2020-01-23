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Новости   //    Футбол   //    Франция

Мбаппе рукой забил в полуфинале Кубка лиги

02:03
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Курьезный момент произошел в матче 1/2 финала Кубка лиги «Реймс» — «ПСЖ» (0:3). В одном из эпизодов нападающий парижан Кильян Мбаппе в чужой вратарской упал после контакта с вратарем, но в падении рукой отправил мяч в ворота соперника. Тем не менее, за несколько секунд до этого был зафиксирован офсайд у француза.

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