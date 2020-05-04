Мбаппе рассматривает возможность остаться в «ПСЖ». Ему пообещали зарплату, как у Неймара

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может изменить решение по поводу своего будущего, информирует Daily Mail. Ранее сообщалось, что по истечении контракта в 2022 году он станет свободным агентом. В приобретении 21-летнего француза заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль».

Он рассматривает возможность подписания нового контракта с клубом. По новому соглашению его зарплата сравняется с окладом бразильца Неймара, который зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

В 33 матчах текущего сезона форвард забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.