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Мбаппе рассматривает возможность остаться в «ПСЖ». Ему пообещали зарплату, как у Неймара

4 мая 2020, 06:45
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе может изменить решение по поводу своего будущего, информирует Daily Mail. Ранее сообщалось, что по истечении контракта в 2022 году он станет свободным агентом. В приобретении 21-летнего француза заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль».

Он рассматривает возможность подписания нового контракта с клубом. По новому соглашению его зарплата сравняется с окладом бразильца Неймара, который зарабатывает 600 тысяч фунтов в неделю.

В 33 матчах текущего сезона форвард забил 30 голов и сделал 17 результативных передач.

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