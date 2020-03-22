Мбаппе призвал не нарушать карантин

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе призвал всех оставаться дома в период карантина из-за коронавируса. Француз опубликовал фотографию с братом.

«Давайте разделим нашу цель: защищать других. Так что завтра мир станет полем всех наших игр», — написал Мбаппе в Twitter.

Partageons la m?me ambition: prot?ger les autres.#RestezchezVous

Pour que demain le monde redevienne le terrain de tous nos jeux.#PrenezSoindeVous pic.twitter.com/wEcretqQw1 — Kylian Mbapp? (@KMbappe) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется