Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с «ПСЖ»

Нападающий Кильян Мбаппе решил отложить переговоры по новому контракту с «ПСЖ» до конца сезона, сообщает Telefoot.

Французский форвард пока не уверен, что хочет продолжить карьеру в парижском клубе, и решил взять время на размышления. В подписании 20-летнего игрока заинтересован «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей в чемпионате Франции, отличившись десятью голами и четырьмя предачами.

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