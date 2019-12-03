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Мбаппе отложил переговоры по новому контракту с «ПСЖ»

15:51
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Нападающий Кильян Мбаппе решил отложить переговоры по новому контракту с «ПСЖ» до конца сезона, сообщает Telefoot.

Французский форвард пока не уверен, что хочет продолжить карьеру в парижском клубе, и решил взять время на размышления. В подписании 20-летнего игрока заинтересован «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей в чемпионате Франции, отличившись десятью голами и четырьмя предачами.

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