Мбаппе останется в "ПСЖ" в следующем сезоне

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе проведет следующий сезон в парижском клубе, сообщил игрок в своем Твиттере. Ранее появилась информация, что 20-летний француз отказался продлевать контракт, который действует до 2022 года.

Предполагается, что следующим летом "ПСЖ" может продать Мбаппе в "Реал" за 250 миллионов евро. На покупку француза парижане потратили 145 миллионов евро, заплатив их "Монако".

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом Франции. В минувшем сезоне француз провел 43 матча за парижан, забил 39 голов и отдал 5 результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр