Мбаппе не покинет "ПСЖ" летом

"ПСЖ" в своем официальном Твиттере опубликовал заявление, касающееся будущего нападающего Кильяна Мбаппе. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Реал" в летнее трансферное окно.

- Сотрудничество "ПСЖ" и Мбаппе продолжится в следующем сезоне. И клуб, и игрок хотят войти в историю европейского футбола. 50-летие клуба - лучшая возможность написать новую страницу истории команды. Ради этого каждый игрок должен внести максимальный вклад, - говорится в сообщении красно-синих.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 51 матч во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 5 результативных передач.

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