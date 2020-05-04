Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ». Ему предложили зарплату, как у Неймара

Нападающий Кильян Мбаппе рассматривает возможность остаться в «ПСЖ», сообщает Daily Mail со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 21-летний футболист получил предложение продлить контракт с французским клубом. Сообщается, что зарплата, прописанная в предложенном соглашении, составляет около 700 тысяч евро в неделю — такая же, как и у другого футболиста команды, Неймара. Издание утверждает, что зарплата Мбаппе вырастет вдвое в случае, если он подпишет предложенное соглашение.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. На счету 21-летнего форварда 30 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.