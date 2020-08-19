Матч 1-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном» состоится 17 сентября, сообщает L'Equipe. Ранее встреча был перенесена из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе.

Изначально игра должна была пройти 21 августа на стадион «Велодром». Однако во вторник «Марсель» официально объявил о заражении COVID-19 трех сотрудников клуба.