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Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» состоится 17 сентября

16:30
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Матч 1-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Сент-Этьеном» состоится 17 сентября, сообщает L'Equipe. Ранее встреча был перенесена из-за выявления случаев заражения коронавирусом в марсельском клубе.

Изначально игра должна была пройти 21 августа на стадион «Велодром». Однако во вторник «Марсель» официально объявил о заражении COVID-19 трех сотрудников клуба.

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