Матч «Марсель» — «Сент-Этьен» перенесен из-за коронавируса
18 августа 2020, 13:34
Матч первого тура нового сезона лиги 1 между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.
Изначально планировалось, что игра состоится 21 августа. Встреча была перенесена из-за трех выявленных случаев коронавируса в «Марселе».
Матч пройдет 16 или 17 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.ligue1.fr/Articles/PROGRAMMATION/2020/08/18/report-om-asse-j1
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