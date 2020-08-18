Матч первого тура нового сезона лиги 1 между «Марселем» и «Сент-Этьеном» перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.

Изначально планировалось, что игра состоится 21 августа. Встреча была перенесена из-за трех выявленных случаев коронавируса в «Марселе».

Матч пройдет 16 или 17 сентября.