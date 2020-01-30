«Марсель» вышел в 1/4 финала Кубка Франции

«Марсель» обыграл «Страсбур» в 1/8 финала Кубка Франции (3:1). В первом тайме Буна Сарр открыл счет, а Димитри Пайет с пенальти удвоил преимущество провансальцев. После перерыва Бенжамен Корнье отыграл один мяч. В конце встречи эльзасцы остались в меньшинстве, а «Марсель» забил третий мяч.

Кубок Франции

1/8 финала

«Марсель» — «Страсбур» — 3:1 (2:0)

Голы: Сарр, 32 (1:0). Пайет, 43 — с пенальти (2:0). Корнье, 59 (2:1). Б.Камара, 90+4 (3:1).

«Марсель»: Манданда, Амави, Сарр, Чалета-Цар, Б.Камара, Альваро Гонсалес, Лопес (Аке, 81), Ронжье (Стротман, 87), Пайет, Жермен, Радоньич (Кауи, 73).

«Страсбур»: Б.Камара, Кароль (Симакан, 70), Лала, Митрович, Ндур, Аанеба, Корнье, Льенар (Томассон, 81), Сиссоко, Уорис (Айорк, 61), Зохи.

Предупреждения: Митрович, 18. Лопес, 57. Симакан, 90+2.

Удаление: Ндур, 86.

Судья: Лесаж.

29 января. Марсель. Стадион «Велодром».