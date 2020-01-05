«Марсель» Виллаша-Боаша в серии пенальти в Кубке обыграл клуб из четвертого дивизиона Франции

«Марсель» выиграл у «Трелиссака» (1:1, 3:2 — по пен.) в матче 1/32 финала Кубка Франции. В составе команды Андре Виллаша-Боаша единственный гол забил нападающий Димитри Пайет.

В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя. После 90-й минуты матча «Марсель» играл в меньшинстве — был удален защитник Хироки Сакаи. В серии пенальти сильнее оказался «Марсель».

«Трелиссак» выступает в насьонале 2 — четвертом по силе дивизионе Франции.

Кубок Франции

1/32 финала

«Трелиссак» — «Марсель» — 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:3

Голы: Диаби, 1 (1:0). Пайет, 20 (1:1).

«Марсель»: Пеле, Альваро Гонсалес (Перрен, 120), Сакаи, Сарр, Чалета-Цар, Стротман, Лопес (Радоньич, 82), Ронжье, Пайет, Жермен (Кауи, 91), Бенедетто (Аке, 68).

Предупреждения: Стротман, 44. Сакаи, 88. Альваро Гонсалес, 90.

Удаление: Сакаи (Марсель), 90.

Судья: Бризар (Франция).

5 января. Лимож. Стадион «Stade de Beaublanc».