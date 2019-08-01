"Марсель" Виллаш-Боаша заплатит 16 миллионов за игрока "Бока Хуниорс"

"Марсель" в ближайшее время завершит трансфер форварда "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто, сообщает RMC Sport. Ожидается, что за 29-летнего футболиста клуб заплатит порядка 16 миллионов евро.

Контракт с аргентинцем будет подписан по схеме "4+1". На субботу запланировано прохождение медицинского обследование, а презентация игрока состоится в воскресенье. Напомним, что "Марсель" возглавляет экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш.

В прошлом сезоне Бенедетто провел 15 матчей в чемпионате Аргентины, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. За "Боку" он выступает с 2016 года. Ранее играл за такие клубы, как "Арсенал Саранди", "Дефенса и Хустисия" и "Тихуана".