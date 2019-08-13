"Марсель" расторг контракт с Рами из-за съемок в "Форт Боярде"

"Марсель" решил расторгнуть контракт с защитником Адилем Рами, сообщает L'Équipe. Причина - в нарушении контрактных обязательств. В конце прошлого сезона вместо тренировки он отправился на сьемки телеперадачи "Форт Боярд", сославшись на семейные обстоятельства. Главный тренер клуба Андре Виллаш-Боаш поддержал решение руководства.

Не исключено, что клуб решил избавиться от ненужного игрока с высокой зарплатой. В минувшем сезоне Рами принял участие в 17 матчах, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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