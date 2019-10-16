«Марсель» представил новую форму
16 октября 2019, 17:52
«Марсель» представил новые комплекты формы. Фотографии появились в Twitter французского клуба.
????????? ??????, pour les supporters de l'OM tant sur le terrain qu'en dehors ??? #NewLevels #ForeverFaster— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 16, 2019
?? https://t.co/y1ILgFRS9A pic.twitter.com/n2yyvL5AMQ
На нынешний сезон у первой команды уже есть три комплекта экипировки: белый (домашний), темно-голубой (выездной) и черный (резервный).
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