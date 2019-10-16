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«Марсель» представил новую форму

16 октября 2019, 17:52
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«Марсель» представил новые комплекты формы. Фотографии появились в Twitter французского клуба.

На нынешний сезон у первой команды уже есть три комплекта экипировки: белый (домашний), темно-голубой (выездной) и черный (резервный).

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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