«Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт до 2023 года

«Марсель» направил главному тренеру команды Андре Виллаш-Боашу предложение о продлении контракта по схеме «2+1». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

42-летнему португальцу предлагают новое соглашение на два года с возможностью продления на еще один сезон (2023/24), если клуб попадет в Лигу чемпионов.

«Наше предложение демонстрирует всю уверенность «Марселя» в тренерских качествах Виллаш-Боаша, с которым клуб хочет написать важную страницу в своей современной истории», — написано в сообщении пресс-службы французской команды.

Ранее «Марсель» покинул спортивный директор Андони Субисаррета.

В сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в турнирной таблице лиги 1 и впервые за 7 лет вышел в ЛЧ