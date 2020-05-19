«Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить контракт до 2023 года
19 мая 2020, 20:07
«Марсель» направил главному тренеру команды Андре Виллаш-Боашу предложение о продлении контракта по схеме «2+1». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
42-летнему португальцу предлагают новое соглашение на два года с возможностью продления на еще один сезон (2023/24), если клуб попадет в Лигу чемпионов.
«Наше предложение демонстрирует всю уверенность «Марселя» в тренерских качествах Виллаш-Боаша, с которым клуб хочет написать важную страницу в своей современной истории», — написано в сообщении пресс-службы французской команды.
Ранее «Марсель» покинул спортивный директор Андони Субисаррета.
В сезоне-2019/20 «Марсель» занял второе место в турнирной таблице лиги 1 и впервые за 7 лет вышел в ЛЧ
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