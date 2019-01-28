"Марсель" могут лишить очков из-за поведения фанатов

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проведет специальное совещание по поводу возможного наказания "Марселя". Как сообщает L’Equipe, члены комитета в режиме телеконференции обсудят события на матче чемпионата Франции между "Марселем" и "Лиллем" (1:2). Игра прерывалась на 38 минут из-за того, что фанаты "Марселя" начали бросать петарды и файеры на поле.

Обычно дисциплинарный комитет заседает в среду, а такую срочность французская пресса связывает с возможной серьезностью наказания. По данным источника, будут рассматриваться разные сценарии: от частичного закрытия трибун до лишения "Марселя" очков.