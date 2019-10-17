Марко Верратти: «Предпочту пропустить гол, чем пнуть мяч вперед без цели»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти рассказал о своем видении футбола. Он подчеркнул, что ему больше всего нравится качественные пасы в футболе.

— Я предпочел бы пропустить гол, чем пнуть мяч вперед без какого-либо плана и связи, в никуда, — цитирует A Bola Верратти. — Я так не могу. Можете считать меня сумасшедшим, но я рожден, чтобы играть в футбол. И мои ноги делают вещи, которые я сам могу не контролировать. Я не могу иначе. В подавляющем большинстве случаев я считаю, что наносить удар самому — не лучший вариант. Предпочитаю отдать мяч партнеру, который в лучшем положении. Это моя роль в команде.