Защитник «ПСЖ» Маркиньюс прокомментировал победу над «Амьеном» (4:1) в матче чемпионата Франции. Дубль в этой встрече оформил нападающий Кильян Мбаппе.

— Нет необходимости описывать Мбаппе — он сам о себе говорит на поле, — цитирует AFP Маркиньюса. — Он отлично работает каждый день. Он получает удовольствие от работы и тренировок. Во время игр мы видим, что ему на самом деле все это нравится. Он пришел менять историю футбола и делает это.

Неймар также очень важен для нас. Он многое на себя берет, работает с мячом и обостряет. Все знают, что он игрок «ПСЖ», и Неймар выкладывается.