Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в "Монпелье"

Полузащитник Тежи Саванье перешел из "Нима" в "Монпелье". 27-летний француз подписал контракт до 2023 года. Игрок вернулся в клуб, воспитанником которого является.
В прошлом сезоне Саванье стал лучшим ассистентом лиги 1 в сезоне-2018/19. На его счету 13 голевых передач в 32 матчах.
✍️ Téji Savanier de retour à la maison !— MHSC (@MontpellierHSC) 2 июля 2019 г.
💬 « Un rêve depuis tout petit… »
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