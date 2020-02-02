«Лион» уступил «Ницце». В матче было два удаления

«Лион» в матче 22-го тура чемпионата Франции уступил «Ницце» со счетом 1:2.

Дубль на счету Каспера Дольберга, в составе лионцем гол забил Карл Токо-Экамби.

На 22-й минуте «Лион» остался вдесятером после удаления Марсала. В добавленное время первого тайма составы уравнялись после удаления Адама Унаса.

После этой встречи «Лион» с 32 очками расположился на 6-м месте в турнирной таблице, «Ницца» с таким же количеством очков на 8-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

«Ницца» — «Лион» — 2:1 (1:1)

Голы: Дольберг, 33 (1:0). Токо-Экамби, 45 (1:1). Дольберг, 63 (2:1).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Эрелль (Ваге, 76), Нсоки, Данилу, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Сарр, 70), Будауи, Унас, Дольберг (Ганаго, 87), Клод Морис.

«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 59), Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар, Какере (Тузар, 40), Дембеле, Корне, Токо-Экамби (Траоре, 70).

Предупреждения: Унас, 38. Марселу, 45+6. Клод Морис, 45+6. Рафаэл да Силва, 52. Эрелль, 71.

Удаления: Марсал, 22. Унас, 45+6.

Судья: Бастьен (Франция).

2 февраля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».