«Лион» разгромил «Тулузу». Токо-Экамби забил в дебютной игре

В матче 21-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Тулузу» со счетом 3:0. Один из мячей забил новичок лионцев Карл Токо-Экамби, подписанный в январе из «Вильярреала». «Лион» поднялся на пятое место в лиге 1, «Тулуза» остается на последней строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1

21-й тур

«Лион» — «Тулуза» — 3:0 (1:0)

Голы: Корне, 29 (1:0). Дембеле, 71 (2:0). Токо-Экамби, 77 (3:0).

«Лион»: Тэтэрушану, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тиагу Мендес, Ауар (Черки, 73), Какере, Дембеле, Корне (Траоре, 79), Террье (Токо-Экамби, 26).

«Тулуза»: Калинич, Габриэльсен, Силла, Морейра, Диаките, Венкер, Буагар (Адли, 84), Сангаре, Коне, Доссеви (Саид, 75), Лейя Исека (Кулурис, 69).

Предупреждение: Венкер, 46.

Судья: Готье (Франция).

26 января. Лион. Стадион «Люмьер».