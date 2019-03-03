"Лион" разгромил "Тулузу" благодаря дублю Дембеле

"Лион" с разгромным счетом обыграл "Тулузу" в матче 27-го тура чемпионата Франции (5:1). Дублем отметился форвард Мусса Дембеле.

"Лион" набрал 49 очков и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. "Тулуза" с 28 баллами занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

27-й тур

"Лион" - "Тулуза" - 5:1 (3:1)

Голы: Депай, 10 (1:0). Доссеви, 15 (1:1). Траоре, 30 (2:1). Н.Фекир, 35 - с пенальти (3:1). Дембеле, 67 (4:1). Дембеле, 71 (5:1).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди (Рафаэл да Силва, 72), Депай, Н.Фекир, Тузар, Ндомбеле, Дембеле (Я.Фекир, 79), Траоре (Террье, 84).

"Тулуза": Рейне, Силла, Жюльен, Седзи, Аду, Каюзак, Сангаре, Сидибе (Дурмаз, 61), Доссеви, Градель, Жан (Саного, 54).

Предупреждения: Жюльен, 45. Каюзак, 56.

Удаление: Каюзак, 83.

Судья: Леонар.

03 марта. Лион. Стадион "Люмьер".

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