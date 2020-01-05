«Лион» разгромил клуб третьего дивизиона в Кубке Франции, Дембеле сделал дубль

В матче 1/32 Кубка Франции «Лион» обыграл «Бур-ан-Бресс-Перонна» (7:0), выступающий в третьем дивизионе. В составе победителей дубль сделал Мусса Дембеле.

Соперник «Лиона» по 1/16 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок Франции

1/32 финала

«Бур-ан-Бресс-Перонна» — «Лион» — 0:7 (0:2)

Голы: Дембеле, 17 (0:1). Дембеле, 41 (0:2). Террье, 46 (0:3). Корне, 55 (0:4). Какере, 82 (0:5). Ауар, 89 (0:6). Черки, 90+1 (0:7).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Тузар (Тиагу Мендес, 57), Ауар, Какере, Дембеле (Гуири, 78), Корне (Черки, 75), Террье.

Предупреждение: Тузар, 14.

Судья: Бен Эль-Хадж.

4 января. Бурк-ан-Брес. Стадион «Marcel-Verchere».