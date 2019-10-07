«Лион» проиграл «Сент-Этьену» и продлил серию без побед до семи матчей

В матче 9-го тура чемпионата Франции «Лион» проиграл «Сент-Этьену» со счетом 0:1. Этот результат позволил «Сент-Этьену» покинуть последнее место в лиге 1. Серия «Лиона» без побед в чемпионате Франции достигла семи матчей.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Сент-Этьен» — «Лион» — 1:0 (0:0)

Гол: Берич, 90.

«Сент-Этьен»: Мулен, Перрен, Колодзейчак, Трауко, Салиба, М`Вила, Будебуз, Юссуф (Кабай, 90+7), Буанга, Диони (Хазри, 64), Аби (Берич, 80).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 70), Дюбуа, Андерсен, Марсал, Тузар, Тиагу Мендес (Жан Лукас, 79), Ауар, Депай, Террье (Дембеле, 59).

Предупреждения: Марсал, 19. Юссуф, 37. Жан Лукас, 90+7.

Судья: Тюрпен (Франция).

6 октября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».