«Лион» пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

«Лион» опубликовал пресс-релиз, в котором объявил о решении пожертвовать 300 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавирус. Перевод будет сделан через благотворительную организацию OL Fondation.

Средства будут разделены. 100 тысяч евро будут направлены на два клинических исследовательских проекта, а другие 200 тысяч евро будут финансировать «неотложные нужды местных властей в материалах и оборудовании для больницы и в помощи самым бедным».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется