«Лион» обыграл «Сент-Этьен» благодаря дублю Кадевере
«Лион» победил «Сент-Этьен» (2:1) в матче десятого тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Тино Кадевере.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«Лион» — «Сент-Этьен» — 2:1 (0:1)
Голы: Антони Лопеш, 40 — в свои ворота (0:1). Кадевере, 65 (1:1). Кадевере, 74 (2:1).
Нереализованный пенальти: Буанга, 89 (мимо)
«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Диоманде, Ауар (Тиагу Мендес, 56), Какере (Жан Лукас, 86), Гимарайнс (Лукас Пакета, 57), Депай, Дембеле (Кадевере, 57), Корне (Бард, 78), Токо-Экамби.
«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Гурна-Дуат (Муффек, 79), Юссуф (Ривера, 79), Камара, Аушиш (Амума, 67), Нейу, Буанга, Аби (Хазри, 75).
Предупреждения: Какере, 42. Гимарайнс, 50. Юссуф, 52. Гурна-Дуат, 64. Корне, 68. Лукас Пакета, 83. Тиагу Мендес, 90+6. Муффек, 90+7.
Судья: Летексье.
8 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».