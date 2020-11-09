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«Лион» обыграл «Сент-Этьен» благодаря дублю Кадевере

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«Лион» победил «Сент-Этьен» (2:1) в матче десятого тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Тино Кадевере.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Лион» — «Сент-Этьен» — 2:1 (0:1)

Голы: Антони Лопеш, 40 — в свои ворота (0:1). Кадевере, 65 (1:1). Кадевере, 74 (2:1).

Нереализованный пенальти: Буанга, 89 (мимо)

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Диоманде, Ауар (Тиагу Мендес, 56), Какере (Жан Лукас, 86), Гимарайнс (Лукас Пакета, 57), Депай, Дембеле (Кадевере, 57), Корне (Бард, 78), Токо-Экамби.

«Сент-Этьен»: Мулен, Колодзейчак, Трауко, Мукуди, Гурна-Дуат (Муффек, 79), Юссуф (Ривера, 79), Камара, Аушиш (Амума, 67), Нейу, Буанга, Аби (Хазри, 75).

Предупреждения: Какере, 42. Гимарайнс, 50. Юссуф, 52. Гурна-Дуат, 64. Корне, 68. Лукас Пакета, 83. Тиагу Мендес, 90+6. Муффек, 90+7.

Судья: Летексье.

8 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Сент-Этьен

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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