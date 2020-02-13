«Лион» обыграл «Марсель» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Лион» выиграл у «Марселя» в 1/2 финала Кубка Франции (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Уссем Ауар. Также на 70-й минуте пенальти не реализовал нападающий «ткачей» Мусса Дембеле.

Кубок Франции

1/4 финала

«Лион» — «Марсель» — 1:0 (0:0)

Гол: Ауар, 81.

Нереализованный пенальти: Дембеле, 70 (вратарь)

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Тете, Аннерсен, Тузар (Тиагу Мендес, 51), Ауар, Какере, Дембеле (Марсал, 85), Корне, Токо-Экамби, Террье (Траоре, 77).

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Сарр, Камара, Альваро Гонсалес, Стротман (Кауи, 85), Сансон, Лопес (Шаброль, 87), Ронжье, Пайет (Аке, 73), Жермен.

Предупреждения: Тете, 17. Стротман, 37. Сансон, 49. Сакаи, 69. Какере, 89.

Судья: Мийо.

12 февраля. Лион. Стадион «Люмьер».