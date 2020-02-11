«Лион» назвал сумму, за которую готов продать 16-летнего полузащитника Черки в «Реал»

«Лион» готов продать 16-летнего Райана Черки в «Реал» за 35 миллионов евро, сообщает Don Balon.

Как сообщает источник, «сливочные» очень заинтересованы в том, чтобы перевезти талантливого французского полузащитника на «Сантьяго Бернабеу». Черки дебютировал за основную команду «Лиона» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах.