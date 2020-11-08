«Лилль» уступил «Бресту», несмотря на дубль Бурака

«Брест» на своем поле в матче 10-го тура лиги 1 победил «Лилль» (3:2). Хозяева еще до перерыва забили трижды усилиями Пьер-Габриэля, Перро и Кардоны. Спасать «догов» попытался Бурак. Сначала турецкий форвард реализовал пенальти, а на 57-й минуте сократил разницу к минимуму. Больше забитых мячей зрители не увидели.

После данного матча «Лилль» остался на втором месте с 19-ю очками, «Брест» поднялся на 13-ю позицию с 12-ю баллами.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«Брест» — «Лилль» — 3:2 (3:1)

Голы: Пьер-Габриэль, 15 (1:0). Перро, 19 (2:0). Кардона, 42 (3:0). Бурак Йылмаз, 45+3 — с пенальти (3:1). Бурак Йылмаз, 57 (3:2).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр, Мунье (Шарбоннье, 78), Онора (Баттоккио, 83), Кардона (Ле Дуарон, 78).

«Лилль»: Меньян, Пье (Веа, 76), Жозе Фонти, Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 46), Юсуф Языджи (Давид, 66), Сумаре (Лихаджи, 46), Бурак Йылмаз, Бамба.

Предупреждения: Бурак Йылмаз, 45+3. Шардонне, 52. Мунье, 56. Мандава, 63. Ларсоннье, 87. Жозе Фонти, 90+4.

Судья: Батта.

8 ноября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».