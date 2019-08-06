"Лилль" приобрел полузащитника сборной Турции и "Трабзонспора" Юсуфа Языджи. 22-летний хавбек подписал контракт на четыре года, сообщает официальный сайт "Лилля".

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 19 миллионов евро. В прошлом сезоне Языджи провел в чемпионате Турции 30 матчей в которых забил 4 гола и сделал 2 передачи. За национальную сборную Турции он дебютировал летом 2017 года и с тех пор принял участие в 14 встречах.