«Монако» без Головина проиграл «Лиллю»

«Лилль» обыграл «Монако» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличились Жонатан Давид и Юсуф Языджи. У гостей забил Пьетро Пеллегри. Российский полузащитник гостей Александр Головин пропустил эту игру из-за травмы.

«Лилль» набрал 26 очков и занимает второе место в чемпионате. У «Монако» 23 очка и пятая позиция.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Лилль» — «Монако» — 2:1 (0:0)