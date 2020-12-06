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«Монако» без Головина проиграл «Лиллю»

6 декабря 2020, 16:50
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«Лилль» обыграл «Монако» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличились Жонатан Давид и Юсуф Языджи. У гостей забил Пьетро Пеллегри. Российский полузащитник гостей Александр Головин пропустил эту игру из-за травмы.

«Лилль» набрал 26 очков и занимает второе место в чемпионате. У «Монако» 23 очка и пятая позиция.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Лилль» — «Монако» — 2:1 (0:0)

Лилль — Монако

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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