«Монако» без Головина проиграл «Лиллю»
6 декабря 2020, 16:50
«Лилль» обыграл «Монако» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличились Жонатан Давид и Юсуф Языджи. У гостей забил Пьетро Пеллегри. Российский полузащитник гостей Александр Головин пропустил эту игру из-за травмы.
«Лилль» набрал 26 очков и занимает второе место в чемпионате. У «Монако» 23 очка и пятая позиция.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
«Лилль» — «Монако» — 2:1 (0:0)
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