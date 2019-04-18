Лилиан Тюрам - о восстановлении Нотр-Дама: "Компании пытаются внедриться в эмоции людей"

Рекордсмен по матчам за сборную Франции, чемпион мира и Европы Лилиан Тюрам критически отозвался о выделении средств на реконструкцию Собора Парижской Богоматери. В понедельник в соборе произошел сильный пожар. На его восстановление собрано уже порядка миллиарда евро. Полмиллиона обещал выделить МОК, чтобы Нотр-Дам успели восстановить к Олимпиаде-2024 в Париже.

- Люди умирают в попытках пересечь Средиземное море, и миру нет до этого дела. Мне кажется, компании пытаются внедриться в эмоции людей, - цитирует France Football Тюрама.