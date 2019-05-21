Летом в США пройдет турнир с участием французских клубов

Профессиональная футбольная лига Франции объявила о проведении товарищеского турнира в США. В середине июля в Вашингтон приедут "Марсель" и "Бордо", владельцами которых не так давно стали американские бизнесмены, а также "Сент-Этьен" и "Монпелье". Турнир получил название EA Ligue 1 Games.
18 июля состоятся полуфинальные матчи "Сент-Этьен" - "Монпелье" и "Марсель" - "Бордо", а 21 июля игра за 3-е место и финал.
🌎 4 clubs historiques du championnat de France s'affronteront lors de cette tournée aux USA 🇺🇸– Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 20 мая 2019 г.
Tous les matchs se dérouleront à l'@AudiField 🏟️
📝 Le programme des #EALigue1Games ➡ https://t.co/Ir482QJHc2 pic.twitter.com/ACbdTrj5A1
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