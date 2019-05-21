Летом в США пройдет турнир с участием французских клубов

Профессиональная футбольная лига Франции объявила о проведении товарищеского турнира в США. В середине июля в Вашингтон приедут "Марсель" и "Бордо", владельцами которых не так давно стали американские бизнесмены, а также "Сент-Этьен" и "Монпелье". Турнир получил название EA Ligue 1 Games.

18 июля состоятся полуфинальные матчи "Сент-Этьен" - "Монпелье" и "Марсель" - "Бордо", а 21 июля игра за 3-е место и финал.