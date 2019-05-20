L'Equipe: Головин в сборной лучших игроков 37-го тура чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную лучших футболистов 37-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. 22-летний спортсмен забил гол и отдал голевую передачу в игре с "Амьеном" (2:0).
Список лучших игроков 37-го тура лиги 1 выглядит следующим образом: Коубек ("Ренн") – Сакай ("Марсель"), Керер ("ПСЖ"), Да Силва ("Ренн"), Коне ("Лилль") – Сансон ("Марсель"), Головин ("Монако"), Пепе ("Лилль"), Депай ("Лион"), Мбаппе ("ПСЖ") – Берич ("Сент-Этьен").
В текущем сезоне Головин провел 34 матча за "Монако", забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
.@Memphis dans l'équipe type de la 37e journée de Ligue 1#OL #TeamOL #Depay– OL+ (@OL__Plus) 19 мая 2019 г.
(L'Équipe : https://t.co/YUjpt5ZKz2) pic.twitter.com/FDZCfzeYDo
Дополнительная информация
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-equipe-type-de-la-37e-journee-de-ligue-1-un-parfum-d-europe/1020525