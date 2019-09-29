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Леонарду Жардим: «В «Монако» собраны мужчины с сильными качествами»

04:15
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы над «Брестом» в 8-м туре чемпионата Франции (4:1) отметил, что доволен своими игроками. Пло его мнению, результат заслуженный.

— Это хороший вечер для нас, команда провела встречу на высоком уровне, у игроков было много возможностей забить второй гол, — цитирует пресс-служба клуба Жардима. — Во втором тайме удалось закрепить результат, думаю, что это заслуженная победа.

Когда речь заходит о давлении, то я могу сказать, что победы позволяют испытывать больше положительных эмоций, но мы продолжим работать, чтобы подготовиться к следующей игре. Уже в понедельник мы начнем подготовку к матчу с «Монпелье».

Откровенно говоря, в моей команде собраны мужчины с сильными качествами. Мне уже приходилось работать с некоторыми из них на более ранних этапах моей карьеры. Все выкладываются по полной. Я предпочитаю, чтобы давление распространялось только на меня, а не на игроков, тренерский штаб и руководство. Я знаю как действовать в такой ситуации, нужно уметь работать с этим.

Монако — Брест

Дополнительная информация

https://www.asmonaco.com/ru/%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%83-%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%ba-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b5-%d1%81-%d0%bc/

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