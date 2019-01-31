Леонарду Жардим: "Прошу игроков правильно относиться к делу"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился своими ожиданиями от предстоящей домашней игры против "Тулузы" в рамках 23-го тура чемпионата Франции, сообщает официальный сайт монегасков.

– Я не хочу говорить о прошлом. Мы все знаем, что случилось. Моя цель сейчас – настоящее. С этой группой игроков "Монако" может добиться успеха.

Наш клуб активен в это трансферное окно. Некоторые игроки ушли, другие прибыли. Новички Нкуду и Мартинш принесут "Монако" скорость. Это новые решения.

Я хочу, чтобы мои футболисты работали хорошо с их индивидуальными качествами. Важно, чтобы каждый доверял друг другу для достижения нашей большой цели. Нам нужно больше строгости и больше приверженности. Я прошу игроков правильно относиться к делу, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако".

"Монако" – "Тулуза": чемпионат Франции, онлайн-трансляция, 2 февраля, начало – в 22.00 (мск).

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